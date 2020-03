Coronavirus, quattro tamponi in Costiera Amalfitana. Casi sospetti a Vietri sul Mare: ci sarebbe un decesso

Continuano i tamponi in Costiera Amalfitana durante questa emergenza Coronavirus. Ci sarebbero, stando a quanto abbiamo appreso, due casi sospetti a Vietri sul Mare: uno di questi dovrebbe essere un dipendente di una struttura ospedaliera, e l’altra è una persona che arriva dal Nord Italia, e sarebbe deceduta. Usiamo il condizionale, visto che in questi casi bisogna andare con i piedi di piombo. Appena avremo ulteriori dettagli sarete informati; stiamo nel frattempo portando avanti le verifiche del caso.

Non solo. Altre due persone sarebbero state sottoposte a tampone negli ultimi giorni. Fortunatamente, in questi due casi, il risultato del test sarebbe negativo. Si parla, in questi casi, di un sessantenne, impiegato statale, che aveva accusato sintomi febbrili e una donna di 81 anni, che si era presentata direttamente all’ospedale di Castiglione di Ravello.

Per ora, quindi, ancora nessun caso ufficiale in Costiera Amalfitana.