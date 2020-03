Il punto con i lettori di Positanonews in diretta sulla pagina clicca qui vedendo l’ultimo video sul Coronavirus di questa domenica 22 marzo 2020 di una improbabile primavera, impensabile fino a qualche mese fa, quando facevamo progetti per l’ennesima estate da favola. L’Italia è sotto la mora del Coronavirus Covid-19, la scelta del Governo di chiudere tutto per contenerla sta mettendo in crisi l’economia e il turismo , sul quale vivono la Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina. Ogni giorno facciamo il punto da Sorrento ad Amalfi, Positano, Ravello, Vico Equense, Massa Lubrense e Vietri sul mare, ma anche la provincia di Salerno e Napoli e la Campania in generale. Il virus è velocissimo, ha raggiunto la penisola sorrentina , che si avvicina alla decina di casi, è alle spalle della Costa d’ Amalfi, vino a Sant’Egidio Mont’Albino sulle soglie dell’isolamento , alle spalle di Tramonti, mentre c’è già un caso a Vietri e vari a Cava de Tirreni clicca qui vedendo l’ultimo video

La diretta durerà dalle 18 alle 18,10 poi se ci saranno altre dirette andrà dietro.