Coronavirus il punto della situazione in diretta col direttore di Positanonews dalla Costa d’ Amalfi a Sorrento. Dalla Costiera amalfitana, senza casi positivi di Coronavirus Covid-19, eccettuata Vietri sul mare, che è connurbata con Salerno e Cava de’ Tirreni, con le perle che resistono da Positano ad Amalfi e Ravello , grazie all’impegno di amministrazioni, vigili, carabinieri e dei cittadini. Alla Penisola Sorrentina, che si trova con una decina di casi, e circa 200 isolati in quarantena, fra Sorrento, Sant’Agnello, Piano, Meta e Vico Equense, mentre a Massa Lubrense non ci sono casi. Abbiamo parlato delle criticità dell’ospedale di Boscotrecase , delle ordinanze da Napoli della Regione Campania e da Roma del Governo, da Conte a De Luca, del turismo, che sarà sicuramente a ranghi ridotti, a voler essere ottimisti. Ma ce la faremo

Clicca il link diretta