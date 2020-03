Coronavirus, primo caso a Fisciano ed a Montecorvino Pugliano

Anche a Fisciano – come scrive Salernonotizie – è arrivato il primo caso di Coronavirus. A renderlo noto il sindaco Vincenzo Sessa: “Una nostra concittadina di Pizzolano è, purtroppo, risultata positiva al tampone covid-19. In questo momento è ricoverata all’ospedale di Sarno in attesa di essere trasferita all’Umberto I di Nocera Inferiore e le sue condizioni non destano preoccupazione. La famiglia è in casa in quarantena domiciliare.” Si stanno ora ricostruendo, come da protocollo di sicurezza, i contatti avuti dalla persona contagiati negli ultimi giorni. Il primo cittadino rassicura: “Ogni informazione sarà condivisa con tutti voi. Chiediamo, ancora, ora più che mai, di restare in casa e di osservare scrupolosamente ogni disposizione. Passerà, solo se tutti collaboriamo responsabilmente”.

Un primo caso si è registrato anche a Montecorvino Pugliano. Lo comunica il sindaco Alessandro Chiola che stamattina ha convocato il Coc per porre in essere le procedure indicate dall’Asl. Anche in questo caso si stanno ricostruendo i contatti avuti dalla persona infetta nell’ultimo periodo. Il primo cittadino precisa: «Il caso nasce da un ricovero avvenuto presso l’ospedale di Eboli in data 05/03/2020 per un problema cardiaco che ha poi determinato il trasferimento al Ruggi di Aragona di Salerno il successivo 10/03/2020. I successivi eventi che hanno determinato l’attivazione dei protocolli sanitari – Covid-19 – sono scaturiti da episodi febbrili, con tosse, apparsi a poche ore dall’intervento di bypass cardiaco avvenuto il 12 marzo. L’esito del tampone effettuato il 13 e giunto il 15 marzo, ha dato esito positivo. Il paziente ha avuto contatti significativi solo con parte dei familiari che sono stati immediatamente posti in quarantena. Non risultano ulteriori contatti per i quali si sia resa necessaria medesima procedura. Il paziente ad oggi registra un netto miglioramento sia dal punto di vista cardiologico che generale e a lui va tutto l’affetto della comunità di Montecorvino Pugliano e il mio personale abbraccio e incoraggiamento. Ci uniamo ai familiari con l’auspicio di poterci presto ritrovare. Il fenomeno pertanto al momento appare circoscritto e sotto controllo».