Coronavirus, da Praiano il buon esempio: ragazze rimaste a Milano per il bene della famiglia

Tante polemiche, tante critiche, ma anche buon senso. In questi giorni si è parlato dell’ondata di persone che lavorano al Nord e che hanno deciso di tornare dalle loro famiglie al Sud. Tra Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, sono tantissime le persone che hanno fatto ritorno, prima che divenisse ufficiale il decreto.

Come detto, sono state tantissime le critiche nei loro confronti, ma tra i tanti lavoratori del Sud Italia che risiedono al Nord, moltissimi hanno deciso di rimanere per non mettere in pericolo le loro famiglie.

Esempio, in tal senso, sono state alcune ragazze di Praiano, a cui va il nostro encomio, che hanno scelto saggiamente di rimanere a Milano, dove studiano, per evitare qualsiasi tipo di rischio per la famiglia, in particolare per la nonna. Stanno bene, ma hanno comunque deciso di essere prudenti: sono serene e tranquille.

Ricordiamo che in Campania il governatore De Luca ha firmato un dispositivo per cui chi dal 7 marzo è tornato dalle zone rosse in regione deve rimanere in quarantena a casa.

L’Unità di Crisi della Protezione civile della Regione Campania ha comunicato che ieri pomeriggio odierno sono stati esaminati 57 tamponi presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno e di questi 14 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità, ma per ora sarebbero 115 i test positivi in Campania.