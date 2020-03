Coronavirus, Pozzuoli. Festa sulla spiaggia con centinaia di ragazzi, avviata l’indagine

Emergenza Coronavirus. Il Comune di Pozzuoli ha avviato un’indagine, insieme alle forze di polizia, per riuscire a risalire agli organizzatori ed ai partecipanti di un rave party, svoltosi sul litorale flegreo, ad Arco Felice, sull’arenile delle Monachelle, lo scorso weekend, al quale hanno preso parte centinaia di ragazzi.

Al riguardo, si è duramente espresso il sindaco, Vincenzo Figliolia, condannando l’iniziativa ed affermandosi deciso a far scattare le denunce: «Alle Monachelle durante questo weekend è successo qualcosa di non plausibile: qualcuno ha ben pensato, in piena emergenza sanitaria e con divieti di assembramento, di organizzare un rave party, in un’area del resto interdetta da due diverse mie ordinanze perché pericolosa, a causa di una gestione fallimentare da parte del comune di Napoli. Sui social foto e video di questi irresponsabili sono ben visibili – ha detto – Qui si sta andando oltre ogni misura e mettendo a rischio la salute di un’intera comunità. Attenetevi soltanto alle disposizioni date dalle Autorità e state a casa. Uscite soltanto se indispensabile»