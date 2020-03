Coronavirus. Positiva la Presidente della Corte Costituzionale Cartabia

Marta Cartabia è risultata positiva al tampone per il Coronavirus. A renderlo noto l’ufficio stampa della Corte costituzionale, che precisa in una nota come la presidente della Consulta è stata sottoposta al test “a seguito di alcuni sintomi”.

Al momento “”la presidente gode di buone condizioni generali e si trova in isolamento presso la sua abitazione di Milano, da dove continuerà a seguire i lavori e l’attività della Corte costituzionale, secondo la programmazione prevista, attraverso i sistemi telematici già predisposti”.

Ovviamente per la prima donna presidente della Consulta è scattata dunque la quarantena e tutti i presidi precauzionali del caso.

Fonte Il Riformista