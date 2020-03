Coronavirus più morti della Cina e del Terremoto dell’Irpinia in Italia In Italia è record negativo per il numero dei decessi da Coronavirus. Ad oggi, giovedì 19 marzo, le vittime sono arrivate a quota 3405, superando quelle registrate in Cina, in particolare nella provincia dell’Hubei, dove l’epidemia è partita alla fine scorso dello dicembre, ma anche quello dei morti durante il terremoto dell’Irpinia del 1980. Il sisma, infatti, che si verificò con epicentro tra i comuni di Teora, Castelnuovo di Conza e Conza della Campania, causò circa 280mila sfollati, 8848 feriti e, secondo le stime più attendibili, 2914 morti.