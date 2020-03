Coronavirus in Penisola Sorrentina da Sorrento a Vico Equense sono 12 i positivi, più di 600 gli isolati in quarantena. Piano fa più tamponi

Facciamo una premessa metodologica. Non esiste purtroppo un sito istituzionale che renda pubblici questi dati in maniera oggettiva, ne la ASL Napoli, ne la Regione Campania, ne la Protezione Civile , ha queste informazioni in rete fruibili per tutti. In genere sono i sindaci che pubblicizzano tali informazioni utili per la collettività e quindi attingiamo da loro. Riteniamo che non si possa non considerare Vico nella Penisola sorrentina contigua sia a Meta che Piano col territorio che arriva a coprire tutto il circondario ed è la barriera a Castellammare di Stabia e all’entroterra dove i casi sono rilevanti.

La scelta comunicativa: Meta, Sant’Agnello, Massa Lubrense (che con Sorrento hanno fatto un coordinamento di dati ) e Piano comunicano tramite i profili dei sindaci , Sorrento e Vico Equense sulla pagina facebook del Comune con annunci anche dai profili facebook .

Nessuno usa il luogo deputato che dovrebbe essere il sito istituzionale del Comune. Positanonews è il media più visto nell’area siamo noi a chiedere i dati ai vari sindaci o a raccoglierli da essi .

I numeri dopo la città sono nell’ordine i tamponi positivi al Coronavirus Covid-19 , negativi, in attesa, i tamponi fatti , poi le persone in isolamento volontario e in isolamento, infine i morti . N.P. sta per non pervenuto .

CITTA POSITIVI NEGATIVI IN ATTESA TAMPONI FATTI ISOLAMENTO VOLONTARIO ISOLAMENTO MORTI

Vico Equense 1 N.P. N.P. N.P. 160 N.P. 0

Meta 3 2 1 6 82 3 0

Piano di Sorrento 1 9 7 17 N.P. N.P. 0

Sant’Agnello 3 4 1 8 115 2 1

Sorrento 5 1 0 6 142 1 1

Massa Lubrense 0 8 1 9 87 2 0

Le osservazioni da fare sono il numero di positivi che sono 12, statisticamente, considerando gli abitanti, si rientra in una media più bassa di altri centri, ma non da trascurare. Gli oltre 600 isolati ( presumiamo che a Piano debbano esserci almeno diverse decine ) . Mentre sicuramente un dato interessante sono i 17 tamponi fatti a Piano più di tutti

Qui sotto i diagrammi del Centro Intercomunale Covid Map ( che non ha Piano e Vico Equense, che abbiamo cercato di integrare noi di Positanonews)