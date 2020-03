Coronavirus in Penisola Sorrentina arrivano a 15 i positivi, il primo di Massa. Sorrento invariata a Vico Equense scoppia problematica marittimi . Faticosamente proviamo, come ogni giorno , a fare un punto della situazione di tutta la settimana , Facciamo una premessa metodologica. Non esiste purtroppo un sito istituzionale che renda pubblici questi dati in maniera oggettiva, ne la ASL Napoli, ne la Regione Campania, ne la Protezione Civile , ha queste informazioni in rete fruibili per tutti. Gli stessi comuni che fanno parte del gruppo per la Covidmap non fanno una comunicazione complessiva, ma per ricavarsi comune per comune devi andare a cercar i dati profilo per profilo.

Sostanzialmente oggi la notizia rilevante è il primo caso di Coronavirus Covid-19 a Massa Lubrense, ed il decesso di una persona a Piano di Sorrento . Sorrento è stazionaria, un tampone fatto risultato negativo,, mentre Vico Equense è alle prese con la problematica marittimI. A loro deve andare il grazie di tutta la popolazione per quello che hanno fatto. Ora qualcuno si preoccupa della loro messa in sicurezza. Sorrento, Sant’Agnello e Meta hanno optato per strutture ricettive. Vico c’è chi va in famiglia, e costringe tutti alla quarantena, chi va in case o appartamenti isolati, o spontaneamente in strutture ricettive.

La scelta comunicativa: Meta, Sant’Agnello, Massa Lubrense (che con Sorrento hanno fatto un coordinamento di dati ) e Piano comunicano tramite i profili dei sindaci , Sorrento e Vico Equense sulla pagina facebook del Comune con annunci anche dai profili facebook .

Nessuno usa il luogo deputato che dovrebbe essere il sito istituzionale del Comune. Positanonews è il media più visto nell’area siamo noi a chiedere i dati ai vari sindaci o a raccoglierli da essi . Vico Equense è il più incompleto , a parte il numero di positivi non si riesce ad avere facilmente gli altri dati .

I numeri dopo la città sono nell’ordine i tamponi positivi al Coronavirus Covid-19 , negativi, in attesa, i tamponi fatti , poi le persone in isolamento volontario e in isolamento, infine i morti . N.P. sta per non pervenuto .

Se vi sono errori o integrazioni direttore@positanonews.it whatsapp

CITTA POSITIVI NEGATIVI IN ATTESA TAMPONI FATTI ISOLAMENTO VOLONTARIO ISOLAMENTO MORTI

Vico Equense 1 N.P. N.P. N.P. 160 ( circa) N.P. 0

Meta 3 6 1 10 76 3 0

Piano di Sorrento 2 18 2 22 162 N.P. 1

Sant’Agnello 3 9 0 12 111 2 1

Sorrento 5 10 0 15 142 1 1

Massa Lubrense 1 8 1 10 87 2 0

TOTALI 15 51 4 69 OLTRE 600 3

Oltre 600 gli isolati, sono in quarantena per disposizione di legge, ma tutti sani. .

Ovviamente per i dati ufficiali rivolgetevi ai comuni stessi.

Se vi sono errori o integrazioni direttore@positanonews.it