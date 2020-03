Coronavirus: parte l’e-learning dell’Ateneo Federico II di Napoli

Parte la didattica on line alla Federico II. Nella prossima settimana verrà reso noto il calendario dell’inizio delle lezioni.

L’Ateneo federiciano, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio del 1° marzo 2020, sta attuando tutte le azioni necessarie in modo che le lezioni possano essere seguite in sicurezza. Si stanno infatti potenziando i sistemi di teledidattica di Ateneo per consentire la fruizione dei corsi a distanza a tutti, per un regolare svolgimento delle attività didattiche in un periodo di limitata mobilità, in modo da ridurre ulteriormente gli spostamenti degli studenti e di evitare l’affollamento delle aule.