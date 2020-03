Coronavirus. Ospedale Niguarda di Milano: “Non è vero che lasciamo morire pazienti”

“Non è vero che lasciamo morire i pazienti, non è vero che non intubiamo i pazienti anziani, non è vero che scegliamo chi curare in base all’età”. Si affida a Youtube Roberto Fumagalli, direttore del Dipartimento di Anestesia e rianimazione dell’ospedale Niguarda di Milano, per smentire alcune fake news circolate nelle scorse ore in forma anonima, attraverso audio o messaggi sui social network. “Oggi stiamo combattendo una battaglia molto importante nelle terapie intensive e negli ospedali in genere, il tutto per cercare di vincere la malattia conseguente dall’infezione da Coronavirus. Lo facciamo dal 24 febbraio, 7 giorni su 7, 24 ore su 24”, esordisce il dirigente medico su Youtube. “Lavoriamo con gli altri reparti, lavoriamo con gli altri ospedali: abbiamo formato una rete che possa consentire di fornire il massimo delle cure. Ogni giorno medici, infermieri, operatori, tecnici, curano i malati con tanta passione e tanta serietà e sulla loro faccia non c’è ancora stanchezza ma soltanto voglia di superare questa malattia. Purtroppo – dice però il professor Fumagalli – nonostante il nostro enorme impegno, in queste ore sono girati messaggi, anche audio, allarmanti, sbagliati, che descrivono una situazione che non rappresenta il vero”.

Fonte Fanpage