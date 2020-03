Coronavirus: Orientale di Napoli aperta per gli esami. Massimo cinque studenti per volta

Nonostante il Governo abbia parlato chiaro sulla chiusure delle scuole e delle università fino al 15 marzo per contenere la diffusione del Coronavirus, gli esami per i laureandi dell’Orientale di Napoli continuano.

Esami a numero chiuso. Al massimo cinque studenti per volta. L’istituto universitario napoletano ha comunicato le normative da seguire a docenti e studenti, attraverso il proprio sito: tutti gli esami si svolgeranno con non più di cinque allievi alla volta in un’aula assegnata per la prova orale.

Spetta ai professori comunicare i nomi da consegnare alle portinerie dei diversi plessi dell’ateneo.

In ogni caso, è vietato per gli studenti l’assembramento nei corridoi, in sala d’attesa o in altri spazi chiusi non adatti a garantire le misure di non affollamento.

Le sedi restano aperte, ma gli alunni che potranno entrare verranno controllati dall’ingresso, così da evitare sovraffollamenti all’interno della struttura.

I laureandi che dovranno esporre la tesi finali, e quindi necessitano di controlli e aiuti da parte degli insegnati, saranno ricevuti su appuntamento dai professori in giorni prestabiliti. Il docente dovrà accertarsi che nel suo studio non arrivino più di due studenti per volta. Anche in questo caso, i nomi dovranno essere comunicati alle portinerie.