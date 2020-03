Coronavirus. Organizzano gita turistica ad Amalfi: denunciate 3 persone

Organizzano gita turistica ad Amalfi: denunciate 3 persone. Con l’entrata in vigore del DPCM inerente le nuove “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, esteso a tutto il territorio nazionale, sono stati numerosi i controlli effettuati in Costiera Amalfitana, ed in particolare modo nel comune di Amalfi, da parte delle forze di polizia. Nella mattinata odierna, In particolare, i Carabinieri della Compagnia di Amalfi e la Polizia Locale, durante un servizio svolto congiuntamente, hanno “beccato” due guide turistiche proveniente da Sorrento che erano appena giunte in Amalfi con un folto gruppo di turisti canadesi a bordo di due pulmini, in barba alle restrizioni in essere. Gli agenti hanno proceduto al controllo ed all’identificazione delle due persone, un uomo ed una donna, guide turistiche per professione, che hanno anche cercato di giustificarsi, asserendo di non sapere “che la situazione in Italia sia così grave”: per loro è scattata ovviamente la denuncia penale per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, così come per il titolare dell’agenzia turistica, che già ieri sera avrebbe dovuto annullare tutti i tour guidati. I controlli delle forze dell’ordine continueranno serrati per tutto il periodo in cui sarà in vigore il decreto, al fine di assicurare il rispetto delle regole.