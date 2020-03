Coronavirus. Oggi in Campania 15 decessi, le vittime salgono a 98. Secondo quanto riporta La Repubblica, in Regione sono 98 le vittime del coronavirus un Regione Campania. Su 1454 contagi si segnala anche la guarigione di 64 persone. Sono attualmente positive 1292 persone, 723 in isolamento domiciliare, 456 ricoverate con sintomi e 113 in terapia intensiva. In provincia di Napoli ci sono 734 casi, 244 in provincia di Salerno, 182 ad Avellino, 179 a Caserta e 15 a Benevento. Per altri 100 sono in corso le verifiche da parte delle Asl. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti 9613 tamponi.

Sono questi i dati, aggiornati oggi alle 17, diramati dalla Protezione civile nazionale.

Ricordiamo, dunque, le norme da seguire:

• E’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Sono sospese le manifestazioni dovunque organizzate con affluenza di pubblico, comprese quelle di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico.

• Gli spostamenti da un territorio all’altro sono consentiti solo se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o motivi di salute. Tali esigenze vanno dichiarate mediante autocertificazione da esibire in caso di controllo (si allega modello da stampare, compilare e firmare). E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

• In particolare, spostandosi per lavoro è bene avere un documento della propria azienda che attesta la necessità dello spostamento.

• ATTENZIONE: va assolutamente evitato di uscire di casa anche per le normali attività quotidiane durante tutto l’arco della giornata (acquisti non indispensabili, incontri con amici, semplici passeggiate, etc.): PER IL BENE DI TUTTI OCCORRE RESTARE A CASA QUANTO PIU’ POSSIBILE