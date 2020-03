Coronavirus. Nessun caso positivo in Penisola, si attendono i risultati di due tamponi: le rassicurazioni del sindaco di Piano di Sorrento.

Nessun caso positivo di Coronavirus in Penisola Sorrentina. Si attendono i risultati di due tamponi effettuati ieri sera all’Ospedale di Sorrento: intanto arrivano le rassicurazioni del sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, che invita ad attenersi soltanto alle fonti ufficiali. Riportiamo di seguito le sue parole:

“Cari concittadini per evitare allarmismi A CAUSA di notizie non veritiere chiedete solo a fonti ufficiali istituzionali in caso di dubbio.

Al momento nessun caso positivo al coronavirus in Penisola Sorrentina

AllOspedale di Sorrento ieri sono stati effettuati due tamponi e si è in attesa dei risultati. Vi aggiornerò appena avrò ufficialità

RESTATE A CASA”