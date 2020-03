Coronavirus, nemico invisibile da debellare insieme, perché l’unione fa la forza

Ho cercato di non dire la mia sul coronavirus, un argomento di cui si parla, si scherza per sdrammatizzare, ma che purtroppo annichilisce tutti. Con un problema così serio, così bene evidenziato dal nostro grande Presidente della Repubblica, così bene attenzionato dal nostro Presidente del Consiglio, alcuni politici tengono ancora l’indice teso e sono contrari a un governo nazionale in questo particolarissimo momento storico, ognuno vuole fare il primo della classe. Suggerisco a tutti di prendere lezione di buona politica dal sindaco di Matera di cui non conosco né il nome, né la sua appartenenza politica, ma ebbi l’occasione di ascoltare un suo intervento presso la Provincia di Salerno, in cui sosteneva che nel suo Comune non esisteva né la maggioranza, né la minoranza, ma un governo unitario che egli chiama gup. Inoltre a coloro che puntano il dito e indicano gli italiani come untori ricordo che gli italiani sono stati unti, ma non hanno mai puntato il dito contro ai cinesi, anzi all’ospedale Spallanzani hanno curato e restituito alla vita una coppia di cinesi che, essendo in gita nel nostro meraviglioso paese avevano girato mezza Italia. Mi auguro che i nostri politici, come sono stati veloci e concordi nello spostare il referendum di marzo, allo stesso modo trovino l’unità di intenti in questa tristissima vicenda. Complimenti e grazie a tutti i medici, che si stanno attivando indefessamente per tutti, alle forze dell’ ordine e a tutti coloro che prodigano il loro aiuto. Propongo inoltre un comportamento corretto e leale verso tutti come ad esempio l’uso dei guanti nelle attività commerciali e dire la verità da parte di coloro che sono stati nelle zone contaminate, se ci fosse stata questa lealtà non saremmo arrivati a questo punto. Infine preparare un kit per fare il prelievo a casa, su indicazioni di un tutorial correlato e spedirlo per posta allo Spallanzani o al Cotugno, o dove è possibile. in questo modo la sanità farebbe anche cassa e si eviterebbero ulteriori contagi.