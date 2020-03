Coronavirus: negativa al test la giovane donna di Cava de’ Tirreni ricoverata all’ospedale di Nocera Inferiore

Cava de’ Tirreni tira un sospiro di sollievo dopo che una giovane donna era stata ricoverata nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore per un caso sospetto di contagio da coronavirus. Nelle scorse settimane la giovane cavese era stata in Lombardia, precisamente a Lodi. Il tampone praticatole era stato inviato come da prassi all’ospedale “Cotugno” di Napoli, specializzato in malattie infettive. A Cava de’ Tirreni tutti erano in ansia nell’attesa del risultato. Per fortuna il test si è rivelato negativo.