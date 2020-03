Coronavirus, a Napoli funziona il farmaco anti-artrite: «Subito un protocollo nazionale»

L’Oms ha appena dichiarato lo stato di pandemia ma intanto a Napoli i primi 2 pazienti in Italia, contagiati da coronavirus sono stati trattati con un farmaco anti-artrite, il tocilizumab, che ha dato dei risultati assolutamente positivi! Ieri altri 2 contagiati hanno iniziato il trattamento. Altri malati hanno già ricevuto la terapia anche nei centri di Bergamo, Fano e Milano. L’oncologo Paolo Ascierto, del Pascale di Napoli, chiede a gran voce che questa terapia diventi un protocollo nazionale perché potrebbe salvare molte vite. Il Pascale, insieme all’Azienda Ospedaliera dei Colli ed alcuni colleghi cinesi hanno collaborato per questo esperimento. I risultati positivi di tocilizumab devono essere validati e per questo serve uno studio multicentrico nazionale.