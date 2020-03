Coronavirus. Muore un membro dell’equipaggio della nave da crociera Opera, lutto alla MSC

Coronavirus, lutto per la compagnia di navigazione MSC. Questa notte è deceduto un membro dell’equipaggio della nave da crociera Opera. Il marittimo, una volta risultato positivo al Coronavirus, era stato ricoverato presso l’ospedale ma per lui non c’è stato nulla da fare. Ricordiamo che la nave era arrivata nel porto di Genova lo scorso 28 febbraio. All’arrivo nel capoluogo ligure i passeggeri erano stati fatti sbarcare e sottoposti al controllo della temperatura. Un turista austriaco che era a bordo della MSC Opera, una volta rientrato a casa, era risultato positivo al Coronavirus. Oltre al marittimo deceduto altri quattro sono risultati positivi e si trovano in isolamento. A bordo ci sono 166 membri dell’equipaggio e domani a tutti sarà praticato il tampone. Coloro che risulteranno negativi saranno rimpatriati o accompagnati alle loro abitazioni.