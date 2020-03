Coronavirus. Minori, disposizioni per il minibus e per il Cimitero Comunale

Coronavirus. Minori, Costiera Amalfitana. Le disposizioni per il minibus e per il Cimitero Comunale. In via straordinaria e fino a cessata emergenza, in attuazione delle misure di contrasto alla diffusione del Virus COVID-19, si dispone quanto segue:

1) L’Utilizzo del Minibus per il trasporto interno, sarà consentito solo con una capienza massima di numero 7 persone per corsa ( escluso l’autista), al fine di rispettare le disposizioni in merito alle distanze di sicurezza tra passeggeri e tra passeggeri ed autista.

2) L’Apertura del Cimitero Comunale è prevista per i seguenti orari: ore 7,30 -12,00 dal Lunedì alla Domenica

Il Sindaco

Andrea Reale