Coronavirus, Millenium Amalfi: si dimette il presidente Secondo Amalfitano. “Motivi precauzionali”

E’ giunta notizia pochi minuti fa delle dimissioni da parte di Secondo Amalfitano come presidente della Millenium Amalfi P.A., la Pubblica Assistenza di Amalfi, organizzazione di volontariato di protezione civile nata nel 2000.

Il coronavirus sarebbe alla base delle motivazioni di questa decisione, decisione presa a scopo precauzionale.

Amalfitano era stato eletto per acclamazione nuovo presidente soltanto agli inizi di febbraio. L’ex sindaco di Ravello, ricordiamo, è fra i politici più attivi della Costiera amalfitana, nonché geologo molto attento alle problematiche della protezione civile da sempre. Si trattava di un ruolo importante per un’associazione che da vent’anni si occupa di prevenzione e interventi importantissimi sul territorio, in generale per tutto il salernitano.

Soltanto qualche giorno fa Amalfitano aveva pubblicato sulla sua bacheca i consigli della Millenium:

“L’Italia sta vivendo un momento che non trova riscontri nella storia recente del Paese. Basterebbe questo per comprendere che TUTTI siamo chiamati ad assumere comportamenti molto diversi da quelli che hanno segnato la nostra quotidianità fino a qualche giorno fa.

Millenium Costa d’Amalfi ha scelto di privilegiare il fare al dire; oggi i nostri Volontari stanno partecipando alle riunioni operative indette dai COC (Centri Operativi Comunali di Protezione Civile) dei Comuni collegati con la nostra Associazione, per dare il loro contributo di conoscenza ed esperienza alle organizzazioni Comunali per la gestione di questi giorni difficili per tutti.

L’intento è quello di dare attuazione alle Direttive ed Ordinanze che le Istituzioni preposte stanno impartendo. Non è il momento delle discussioni e delle libere interpretazioni, la nostra regola è: massimo e totale rispetto a quello che le Autorità stabiliscono; in questa direzione pubblichiamo i link ai provvedimenti più recenti e ampi che vanno attuati con il massimo rigore”.