Coronavirus. Medico salernitano: “Pronto a fornire assistenza gratis alle famiglie in quarantena”

“Pronto a fornire assistenza gratis alle famiglie in quarantena che stanno avendo problemi a reperire medici pronti ad affrontare il coronavirus”. Così Mario Polichetti, dirigente sindacale della Fials provinciale, interviene sull’emergenza che sta attanagliando anche il Salernitano. “Mi giungono informazioni di famiglie che non hanno a disposizione medici pronti a effettuare i tamponi previsti dalla profilassi. Non voglio fare polemiche strumentali perché è importante rimanere calmi e uniti davanti alla psicosi che sta divampando, ma nonostante questo voglio poter dare il mio contributo alla causa”. Polichetti, attraverso il suo profilo Facebook (dott. Mario Polichetti), si mette a disposizione delle famiglie in quarantena per qualsiasi esigenza. “Armandomi di mascherina e pazienza sono pronto anche a raggiungere il Cilento per aiutare chi è in difficoltà. D’altronde il giuramento d’Ippocrate ci dice di fare proprio questo”.