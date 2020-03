Coronavirus, Massa Lubrense. Il sindaco smentisce i casi e denuncia gli autori del terrorismo psicologico

Da questa mattina sta arrivando a molte persone un messaggio vocale tramite Whatsapp, in cui si fa riferimento a dei presunti casi di coronavirus in Penisola Sorrentina, soprattutto a Massa Lubrense, che starebbe seminando il panico tra i cittadini. Il sindaco Lorenzo Balducelli è intervenuto in prima persona, per rasserenare gli animi, confermando che si tratta ancora una volta di fake news e denunciando il terrorismo psicologico che se consegue. Di seguito riportiamo il post del sindaco pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Massa Lubrense.

“In riferimento ad un messaggio vocale che sta circolando tra i nostri concittadini procurando un grave allarme sociale, smentisco in modo assoluto, dopo essermi confrontato sia con le forze dell’ordine che con le autorità sanitarie, e confermando che non esiste a Massa Lubrense nessun caso né conclamato né sospetto di coronavirus, provvederò a sporgere denuncia contro gli autori di tale messaggio”.