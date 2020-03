Coronavirus: mascherine introvabili, ma i dipendenti del Tre Esse di Piano di Sorrento sanno come tutelarsi

Piano di Sorrento – Ormai l’emergenza Coronavirus è in atto sull’intero territorio nazionale. Molteplici sono i video-denuncia dove si specifica che i prodotti igienizzanti e le mascherine stanno subendo un aumento vertiginoso dei prezzi. Nonostante ciò, difficilmente sono reperibili. Quindi come si fa in loro assenza? Al Tre Esse di Piano di Sorrento i dipendenti ci spiegano come tutelare sé e gli altri per garantire i sempre i loro servizi: foglio di carta (es. scottex), fazzoletto, elastico.

Stendere foglio e fazzoletto l’uno sull’altro e ripiegarli. Successivamente usare l’elastico per legare l’estremità e poi spillare per rafforzare la chiusura. Dopo srotoliamo i fogli e verrà una comoda maschera da poter utilizzare per proteggere i clienti dai contagi dato che, ricordiamo, la mascherina semplice e senza filtro si indossa nel caso in cui si crede di essere infetti per non contagiare gli altri.