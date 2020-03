Coronavirus. L’Oms: “E’ una pandemia globale”. “Un nuovo virus che si diffonde in tutto il mondo e contro il quale la maggioranza degli uomini non ha difese immunitarie”. Questo quanto afferma il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, durante la Conferenza Stampa a Ginevra. Per questo motivo, “L’Oms ha valutato che Covid-19 può essere caratterizzata come una pandemia. Non abbiamo mai visto una pandemia di un coronavirus, questa è la prima. Ma non abbiamo mai visto nemmeno una pandemia che può, allo stesso tempo, essere controllata”.

“Nelle ultime due settimane, il numero di casi al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero dei paesi contagiati è triplicato. Ci sono più di 118.000 casi in 114 paesi e 2191 persone sono decedute. In migliaia stanno lottando per la vita negli ospedali. Nei giorni e nelle settimane davanti a noi, ci aspettiamo un ulteriore aumento di casi, di decessi e di paesi coinvolti”, ha aggiunto.

“Ci sono paesi che non stanno facendo abbastanza per arginare l’epidemia”, aveva detto Ghereyesus qualche giorno fa. Dal punto di vista dell’Oms, bene, invece, alle misure adottate dall’Italia. “Il termine ‘pandemia’ non va usato con superficialità o a cuor leggero. E’ un termine che, se utilizzato in maniera errata, può provocare panico non ragionevole o l’ingiustificata rassegnazione come se la lotta fosse terminata, provocando sofferenze e morti evitabili. Siamo grati per le misure che vengono adottate in Iran, Italia e Corea per rallentare il virus e contenere le epidemie”.

Per questo motivo, il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus ha aspettato fino all’ultimo, conscio degli effetti soprattutto psicologici che avrebbe potuto ottenere questa mossa. La decisione definitiva è arrivata a causa della curva crescente non più in un numero limitato di paesi, ma nell’intera Europa. Ad aggiungersi l’America, che sembra una delle meno preparate ad affrontare un’eventuale ondata di contagi.