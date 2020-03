Coronavirus. Le tre regole per i sindaci: come comportarsi in caso di soggetti positivi. ANCI Campania ha ottenuto dalla task force regionale – di cui come è noto fanno parte il Presidente Carlo Marino coadiuvato dal Sindaco di Pollica, Stefano Pisani (in primo piano nella foto)-, al termine di una lunga e complessa discussione, il seguente perimetro di regole da osservare nel caso in cui uno o più soggetti risultassero positivi in un Comune. Una indicazione che stabilisce, in modo chiaro, una necessaria uniformità di comportamenti dei sindaci.

Questi i tre punti acquisiti da ANCI Campania presso la task force regionale.

1) I sindaci dei Comuni interessati vengono immediatamente avvisati da una telefonata della Protezione civile regionale;

2) subito dopo viene comunicata alla pec del Comune l’identità del soggetto positivo e gli eventuali contatti avuti dalla persona contagiata da coronavirus;

3) nella pec viene riportato, soprattutto, il numero di telefono e il contatto mail del funzionario reperibile del Dipartimento di prevenzione dell’Asl. E’ il soggetto con cui concordare le misure da adottare nell’eventuale apposita ordinanza sindacale.