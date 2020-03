Coronavirus, le speranze del dopo

Se avessimo la facoltà di poter racchiudere in grossi contenitori queste stupende giornate , piene di sole e temperature semiestive, e poterli riaprire quando ce ne sarà bisogno (certamente nel corso del periodo pasquale) saremmo tutti arcicontenti.

Anche perchè questo riposo forzato, ma necessario, ci consegnerà alla fine un’aria salubre, nitida, non inquinata: auto ferme , fabbriche a ridotto regime lavorativo, ecc.

Non avremmo bisogno nemmeno dei misuratori di livello di inquinamento.

Ci sarà certamente la corsa da parte di tanti (non di tutti assolutamente) a riprendere con grande frenesia quanto interrotto, votandosi tutti non a Dio Salvatore ed Onnipotente ma al dio denaro. Con la speranza che gli insegnamenti di responsabili autorità quali il Vescoco dell’epoca di Udine che pregò, alla fine del terrenmoto del Friuli, di dare precedenza nella riscostruzione (che pure avvwenne immediatra) alle fabbrichwe ed all’industria in generale, ai n uclei familiari e, infine, alle chiese.

Ci vuole buon senso. Come osserva il,MANZONI , il buon senso c’è ma si nasconde per paura del senso comune Ci vuole buon senso per tentare di fermare la pandemia.