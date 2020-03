Coronavirus, le parole di un ristoratore della Penisola Sorrentina: “Peggio di un terremoto”

Il Coronavirus ha lasciato il segno marchiando diverse attività che in queste settimane stanno soffrendo in maniera inaudita. La maggior parte dei ristoratori, e titolari di bar in generale, ha deciso la chiusura volontaria della propria attività prima che il decreto governativo entrasse effettivamente in vigore. Questo un gesto di civiltà e segno di rispetto verso la saluta dei propri clienti e il proprio staff.

Se per alcune attività si sta cercando di contenere i danni attraverso le consegne a domicilio, altre stanno attraversando un periodo davvero tragico. Ma il grido d’allarme degli albergatori, ristoratori e commercianti in generale è forte. Gli incassi nella maggior parte dei casi sono stati dimezzati, in alcuni casi quasi azzerati. Si sta pensando a vari stop per quanto riguarda tasse come la Tari (ad esempio, a Napoli, il Sindaco De Magistris ha fatto slittare al 30 giugno il pagamento della prima rata). Ma questo non basta.

Come confermato da Lino Enrico Stoppani, presidente Fipe-Confcommercio, si parla di desertificazione. “I 330 mila ristoranti italiani fatturano 86 miliardi e danno lavoro a 1,2 milioni di persone – ha dichiarato – Oggi molti hanno i ricavi quasi azzerati. Servono interventi urgenti e non misure tampone”.

La scelta di chiudere la propria attività è stata anche dettata da un discorso economico. Conviene, a questo punto, rimanere chiusi. Noi abbiamo ascoltato un operatore della Penisola Sorrentina che si occupa di ristorazione: “Abbiamo 20 dipendenti che dobbiamo continuare a pagare e dobbiamo pagare anche l’affitto, tutto questo senza entrate.

Speriamo almeno di non dover riaprire subito, visto che all’inizio non ci sarà la giusta affluenza e quindi non ci sarà liquidità. Gli aiuti dello Stato? Non sono nulla. Far slittare le tasse non serve praticamente a nulla, poiché in queste settimane non riusciremo mai a guadagnare i soldi che servono per pagarle. E’ un vero disastro, senza precedenti: probabilmente neanche il terremoto ha fatto questi disastri”.