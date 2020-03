Coronavirus – Lavoratori stagionali. Il Governo giallorosso annuncia  sostegni ai lavoratori precari e stagionali del turismo e la sospensione dei mutui e degli affitti.

Garantiti ammortizzatori sociali ai lavoratori a termine e sono allo studio misure per consentire la sospensione del pagamento dei canoni di affitto, bilanciata dal lato dei proprietari, da una moratoria sul pagamento delle relative imposte.

Circa l’emergenza da contagio coronavirus il Governo si appresta a varare,domani venerdi 13 marzo, un decreto a sostegno dei lavoratori e delle imprese. Molte le novità illustrate ieri dal Ministro Roberto Gualtieri, in particolare per i lavoratori precari e stagionali. Oltre a garantire la priorità che, a causa del coronavirus, nessun lavoratore venga licenziato, potenziando la cassa integrazione in deroga e il fondo di integrazione salariale per l’intero territorio nazionale e per tutti i settori produttivi, incluse le attività con meno di 5 dipendenti. Un ‘altro obbiettivo del Governo assicurare un sostegno al reddito per i lavoratori non coperti dalla cassa integrazione in deroga, come gli stagionali, inclusi quelli del settore del turismo, gli autonomi, tra cui i lavoratori del settore dello spettacolo, i lavoratori a tempo determinato. Ovviamente, ha spiegato il Ministro rispondendo, alle domande dei parlamentari, tutti questi interventi, dovranno essere rigorosi nella definizione della platea dei beneficiari. Al fine di indirizzare le risorse a chi è stato effettivamente danneggiato dal coronavirus. Avranno diritto ai sostegni economici i lavoratori costretti a rimanere a casa per mancanza di lavoro e per il tempo necessario al superamento della crisi. Le famiglie con figli di età inferiore ai 12 anni, secondo quanto annunciato dalla Ministro della Famiglia, Elena Bonetti, potranno usufruire di un congedo parentale (dovrebbero essere 15 giorni parzialmente retribuiti ripartiti tra padre e madre) mentre per i lavoratori autonomi ci sarebbe un voucher di 600 euro per pagare la baby sitter. Saranno inoltre semplificate le procedure per la sospensione delle rate dei mutui per la prima casa per un periodo massimo di 18 mesi in caso di riduzione o sospensione dell’orario di lavoro (Fondo Gasparrini). In arrivo anche la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei prestiti bancari, prolungandone la durata, con il sostegno di parziali garanzie statali. Gualtieri ha anche precisato che la moratoria sulle rate del mutuo non sarà limitata a determinati tetti di Isee, ma anche qui si fisseranno precisi requisiti per evitare abusi. Ovvero: “un dipendente pubblico che può pagare benissimo una rata di mutuo è in una situazione diversa da chi non dispone di fonti di reddito e non ha la possibilità di pagare la rata”. Mentre sul fronte degli affitti si stanno valutando delle misure che prendano in considerazione le possibili difficoltà nel pagare il canone mensile nei tempi previsti dal contratto e allo stesso tempo l’impatto negativo che questo avrebbe sui proprietari che dovrebbero pagare le imposte sulle rate dell’affitto che non possono riscuotere. I tecnici, ha aggiunto il Ministro, stanno analizzando le possibili soluzioni, che naturalmente si applicheranno con criteri rigorosi. In arrivo il rinvio del pagamento di tasse e contributi per i soggetti danneggiati dalla crisi. Il Governo intende posticipare una serie di adempimenti per venire incontro alle oggettive difficoltà di contribuenti e operatori del fisco. In particolare, ha detto Gualtieri, per assicurare un adeguato sostegno alle aziende e ai lavoratori autonomi colpiti dagli effetti dell’emergenza sanitaria, in termini di riduzione del livello di attività e di fatturato con conseguente impatto sulla liquidità, potranno essere introdotte misure di sospensione dei versamenti tributari e contributivi, anche in previsione di un futuro parziale ristoro. 12 marzo 2020 – salvatorecaccaviello

Fonte : Corriere della Sera