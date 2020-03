Coronavirus, l’Aifa annuncia il via alla sperimentazione su 330 pazienti del farmaco per artrite reumatoide

Nicola Magrini, direttore dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) ha annunciato il via alla sperimentazione del tocilizumab, il farmaco per artrite reumatoide ed i dati preliminari sono promettenti. Come riporta “La Repubblica” lo studio sarà condotto su 330 pazienti e partirà giovedì per valutare l’impatto del farmaco. Magrini ha sottolineato che il farmaco – che è stato fornito gratuitamente dall’azienda produttrice – riduce l’effetto del fattore di infiammazione, perché il virus produce reazione infiammatoria molto ampia. L’idea dunque era che potesse spegnere questa ‘cascata infiammatoria’. Ha, altresì, aggiunto che i dati sono in via di acquisizione: ci sono segnalazioni di alcuni pazienti che hanno avuto un miglioramento della condizione e altri no. Dunque, “lo sforzo” messo in campo con la sperimentazione è quello di riuscire a dimostrare quante vite si salvano, chi ne giova maggiormente e quale è la categoria che ne giova”. Il tocilizumab è stato già provato su centinaia di pazienti e, quindi, si è deciso di passare alla fase successiva che prevede, appunto, la sperimentazione su 330 pazienti ricoverati per polmonite da Covid-19 che mostrino i primi segni di insufficienza respiratoria o che siano stati intubati entro le ultime 24 ore, in condizioni non particolarmente gravi.

L’Aifa informa che lo studio è promosso dall’Istituto Nazionale per lo Studio e la cura dei tumori di Napoli con l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e l’Irccs di Reggio Emilia, e con la commissione tecnico scientifica di Aifa.