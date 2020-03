Coronavirus, la Regione Campania proroga automatica per tre mesi dell’esenzione dal ticket per gli aventi diritto

La Regione Campania ha deciso di fronteggiare l’emergenza Coronavirus cercando di potenziare il sistema sanitario ed aumentando la prevenzione. Il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha annunciato, tra i tanti provvedimenti adottati, anche quello della proroga di tre mesi per l’esenzione dal ticket per gli aventi diritto: “Ho disposto la proroga automatica per tre mesi dell’esenzione ticket per gli aventi diritto. Si invitano pertanto gli interessati, e in particolare la popolazione anziana, a non recarsi presso i distretti sanitari se la motivazione è la pratica di rinnovo”.