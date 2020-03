Coronavirus, la MSC mette in primo piano la sicurezza dell’equipaggio e degli ospiti decidendo di sospendere tutte le crociere

La Msc Crociere, il colosso fondato dall’armatore di Sant’Agnello Gianluigi Aponte, mette in primo piano la sicurezza dell’equipaggio e dei passeggeri. Per questo motivo ha preso la decisione di sospendere temporaneamente tutte le crociere. A renderlo noto è il presidente esecutivo della Msc Pierfrancesco Vago che afferma: «Non è una decisione che abbiamo preso alla leggera, ma nelle circostanze attuali, la salute e la sicurezza dei nostri ospiti, dell’equipaggio e delle comunità locali – compresi i nostri dipendenti e le loro famiglie – vengono al primo posto. Come compagnia familiare con oltre 300 anni di tradizione marittima, abbiamo ritenuto che questa fosse la decisione giusta da prendere».

La compagnia comunica, altresì, che tutte le navi attualmente in navigazione si fermeranno pertanto a fine rotazione. Ma non manca un messaggio di speranza da parte della Msc: «Non vediamo l’ora di accogliere clienti presto a bordo delle nostre navi per perderci ancora in #UnMondoDiScoperte».