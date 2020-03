Coronavirus, la Lega Pro lancia un SOS: l’impatto del virus, danni fino a 84 milioni di euro!

Un danno economico devastante per i club di serie C che va a ripercuotersi su questa stagione ed anche sulla prossima! Si parla di cifre che vanno dai 20 agli 84 milioni di euro che porterebbero al fallimento di qualche società. A questo riguardo la FIGC ha ipotizzato 3 possibili scenari:

1) una ripresa regolare del campionato con impianti a porte aperte.

2) riprendere il campionato a porte chiuse.

3) determinare la conclusione del campionato in corso e la ripresa delle partite, a porte chiuse, per i primi due mesi della prossima stagione.

Per ciascuno di questi scenari è stato stimato un impatto economico derivante da eventi diretti certi, come ad esempio il mancato incasso da botteghino ed eventi probabili. Ovviamente al momento non è possibile azzardare una previsione su quale delle tre linee potrà prevalere e nemmeno se sarà necessariamente una delle tre ipotesi a prevalere: il futuro è ancora troppo incerto e nel calcio, come in tutti gli altri ambiti, si naviga ancora a vista.