Coronavirus, la Diocesi di Teggiano-Policastro ha chiuso tutte le chiese fino al 3 aprile - Cav. N. H. don Attilio De Lisa

Covid-19. Nuove restrizioni per l’emergenza coronavirus anche per le Chiese. Il vescovo della diocesi di Teggiano Policastro ha annunciato la chiusura dei luoghi di culto alla luce degli ultimi provvedimenti presi dalla Presidenza della Cei. Quest’ultima in una nota aveva evidenziato la “situazione gravissima” in cui viviamo.

Infatti il Vescovo ha sollecitato tutti ad accogliere nella fede questa ulteriore dolorosa limitazione e a pregare, anche con l’aiuto dei mezzi di comunicazione, restando spiritualmente uniti in questo momento di particolare prova. Egli e i loro sacerdoti celebrano l’Eucaristia quotidianamente per noi e ci sono vicini. Da subito ha invitato ad aderire alla preghiera collettiva per il nostro paese, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana il giorno 19 marzo nella festa di San Giuseppe, alle ore 21.00. Alle finestre delle case ha proposto di esporre un piccolo drappo bianco o una candela accesa.