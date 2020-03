Coronavirus. La Costiera Amalfitana illesa, vediamo insieme qual è la situazione. Ma i sindaci siano più trasparenti In questo periodo di emergenza Coronavirus in cui si continuano ad aggiornare i dati sul numero dei contagi, come un vero e proprio bollettino di guerra, la costiera amalfitana è miracolosamente illesa. Tutti i comuni al momento non registrano casi positivi fatta eccezione per Vietri sul Mare dove i positivi sono otto. C’è da dire che Vietri paga lo scotto per essere a confine con Cava de’ Tirreni e Salerno, ma nella città della ceramica la situazione è fondamentalmente contenuta e sotto controllo. Tutti gli altri comuni della Costiera Amalfitana restano immuni da contagi grazie anche al distacco materiale dalla penisola sorrentina (dove si registrano dei contagi anche se in numero contenuto) dovuto alla presenza della Strada Statale Amalfitana che in questo momento “salva” la bella Positano e le altre cittadine dal pericolo. Un po’ di preoccupazione in più a Tramonti per la vicinanza con Sant’Egidio del Monte Albino dove si registrano casi positivi e che, insieme alle città vicine, rischia di diventare un focolaio. Ma per il resto la Costiera Amalfitana rimane esente da contagi ed è per questo motivo che diventa ancora più importante rispettare le norme imposte per tenere sotto controllo il rischio. Non abbassiamo la guardia e proteggiamo la nostra costiera.

Quello che chiediamo ai sindaci della Costiera amalfitana è di essere più trasparenti ed immediati nella comunicazione. Il caso dell’infermiere, al quale va tutta la nostra solidarietà, poteva essere comunicato in maniera più corretta se si seguiva la linea dei sindaci della Penisola sorrentina, da Sorrento a Piano, sono loro per prima a comunicare, dai profili facebook istituzionali, le notizie in anteprima, dando il numero dei tamponi fatti, quelli da effettuare, i risultati, gli isolati, i controllati, i sanzionati, questo modello non si capisce perchè non si attui con trasparenza anche nei nostri comuni. Sono dati statistici utili per capire l’andamento della situazione sul territorio , doverosi per i cittadini, che aiutano anche ad una migliore comunicazione e informazione.