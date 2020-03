Coronavirus. Insegnante di Agropoli positiva al test trasferita a Sarno , è il secondo caso in provincia di Salerno Due casi di contagi, tra i sei registrati in Campania, riguardano il Salernitano. La positività – in attesa del riscontro ufficiale da parte dell’Istituto Superiore di Sanità – è stata accertata tra gli 80 tamponi esaminati oggi in laboratorio, presso il centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli.

Il primo caso riguarda una insegnante di Agropoli, di circa 60 anni, che aveva avuto contatti con un familiare a Parma. La donna – come riporta il sito web radioalfa.net – si era presentata con la figlia all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, avendo accusato febbre alta. Si era già messa in autoquarantena. É stata subito sistemata nella tenda allestita dianzi al pronto soccorso, poi messa in isolamento, e successivamente trasferita a Napoli.

Sempre al Cotugno di Napoli è stata trasferita anche un’altra donna, una 47enne residente a Striano, in provincia di Napoli, ricoverata all’ospedale “Martiri di Villa Malta” di Sarno. Tre medici che sono entrati in contatto con la donna, sono stati messi già in quarantena così come altre 60 persone sarebbero già state invitate a mettersi in isolamento nelle loro case dal momento che potrebbero essere entrate in contatto con un familiare della donna, in attesa di ulteriori esami.