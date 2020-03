Coronavirus. Iniziativa di solidarietà del Comune di Sorrento Conto corrente a favore di singoli e di famiglie residenti colpiti dalla crisi economica

Il Comune di Sorrento promuove una raccolta fondi a favore di singoli e di famiglie residenti, colpiti economicamente dall’emergenza coronavirus Covid-19.

Attraverso la Croce Bianca Sorrento, i cui volontari insieme alla Protezione Civile stanno svolgendo in questi giorni numerose attività, tra cui la consegna a domicilio della spesa, di farmaci e presidi dell’Asl, sarà possibile donare denaro a sostegno di soggetti bisognosi.

Il conto corrente, aperto alla partecipazione economica di cittadini, imprese e associazioni è il seguente: Croce Bianca Sorrento, IBAN IT10G0623040260000056842951, inserendo come motivazione “Comune di Sorrento per emergenza coronavirus”.

“Come amministrazione comunale, oltre ai già annunciati provvedimenti di intervento su tasse e tributi, ai servizi sociali potenziati, alle attività messe in campo a favore delle fasce più deboli, abbiamo anche provveduto ad effettuare un primo versamento sul conto di cinquemila euro – annuncia il sindaco, Giuseppe Cuomo – Invito tutti i cittadini, gli imprenditori e le associazioni a fare donazioni per dare una mano a quanti sono in ginocchio anche per la crisi economica che questa emergenza sta provocando. Provvederemo periodicamente a dare comunicazione e rendicontazione dei fondi impiegati”.