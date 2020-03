Coronavirus: in giro senza giustificazione, donna dice di essere affetta da ninfomania

Grottesca, al limite dell’assurdo la vicenda accaduta a Roma all’epoca del coronavirus.

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso caratterizzato dall’emergenza covid-19 , una ragazza di origini Peruviane è stata fermata al posto di blocco per i regolari controlli e ispezioni anti-evasione

Ai carabinieri di Roma ,la ragazza ha prima dichiarato che stesse rientrando dalla spesa ,ma purtroppo per lei è stata smentita dal mancato scontrino e dall’assenza della obbligatoria autocertificazione.

Messa alle strette ,ha dovuto poi confessare alle incredule forze dell’ordine di avere una patologia per il quale non potesse stare senza fare sesso , e che quindi si era dovuta spostare per un incontro a luci rosse con uno dei suoi tanti partners.

I carabinieri hanno effettuato le indagini e hanno infine proceduto con la denuncia e la multa.

”sono state più di 70’000 le persone già denunciate in questi giorni per diverse cause inerenti al mancato rispetto delle regole che impone l’art.2 bis decreto antiepidemico Covid-19 , ma un caso così non si era ancora registrato” ha dichiarato il Maresciallo dei Carabinieri di Roma