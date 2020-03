Coronavirus, Forbes: “In Costiera Amalfitana tutto normale, strade piene di gente”

La versione online della rivista statunitense Forbes ha pubblicato un articolo in cui parla della situazione Coronavirus in Italia e nel resto del Mondo e delle differenze tra le voci che circolano e la realtà.

In particolare è stato intervistato il fondatore e socio di Embark, Jack Ezon, che ha dichiarato: “Circa il 45% dei clienti hanno annullato le prenotazioni tra oggi e aprile, ma circa la metà ha prenotato nuovamente. Quindi il 45% ha annullato i suoi piani originali e circa la metà di questi ha rivisto i propri piani. Ad esempio, abbiamo annullato un viaggio ad Amsterdam per una famiglia, ma li abbiamo trasferiti a Nashville”.

“Il nostro team è stato nel nord Italia lo scorso fine settimana per un’ispezione in loco per un potenziale matrimonio quest’estate, proprio mentre stavano arrivando le notizie”, ha continuato. “Ciò che mi ha sorpreso è stata la disparità tra percezione e realtà. Non solo l’aeroporto andava bene e le cose funzionavano nei tempi previsti, luoghi come Firenze, Roma e la Costiera Amalfitana stavano vivendo una giornata normale con strade piene di gente. ” .

“Attualmente esiste una zona rossa nel nord Italia, mentre il resto del paese è totalmente privo di infezioni e restrizioni. La zona rossa è stata messa in quarantena per prevenire e limitare la diffusione del virus”. Ha spiegato Vito Cinque, proprietario dell’hotel San Pietro di Positano.

“Attualmente il virus ha colpito lo 0,0089% della popolazione locale … ma i malati gravi sono persone con condizioni preesistenti mentre più della metà degli infetti non ha sintomi o presenta sintomi lievi e viene curata a casa. Come un’influenza normale. Per questo motivo, dopo aver inizialmente interrotto le attività e chiuso i musei, da questa mattina tutto sta tornando alla normalità. Le misure erano di natura preventiva, ma molti le consideravano allarmistiche”.