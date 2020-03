Coronavirus, fondi solidarietà alimentare: a Minori, Maiori e Scala le minoranze chiedono trasparenza e confronto su aiuti alle famiglie

Lo scorso weekend il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ha varato un nuovo decreto per fronteggiare l’emergenza alimentare nell’ambito delle misure di contenimento del coronavirus: a tutti i comuni è stato destinato un Fondo di Solidarietà, con lo scopo di sostenere i nuclei familiari in difficoltà. In Costiera Amalfitana, a Minori, Maiori e Scala le minoranze hanno chiesto trasparenza e confronto nell’utilizzo dei fondi di solidarietà alimentare.

Il consigliere di Minori Unita, Fulvio Mormile, ha chiesto infatti l’istituzione di una commissione per la gestione dei circa 20 mila euro assegnati a tal scopo. Chiedo “L’ istituzione di una commissione che in collaborazione con i sevizio servizi sociali possa definire con trasparenza quali siano i nuclei familiare che in questo momento hanno più bisogno di tali contributi, – scrive il consigliere Mormile – il tutto anche in considerazione che non esiste al momento uno strumento che possa ben calibrare quali siano i nuclei veramente bisognosi anche in considerazione di questa temporanea e eccezionale vicenda. La commissione potrà tranquillamente riunirsi in teleconferenza . Mi auguro oltretutto che la stessa commissione possa sensibilizzare l’esecutivo sulla necessità di sospendere le oltre 600 raccomandate di riscossione che in questi giorni sono state notificate alla cittadinanza.”

Nella vicina Maiori, i consiglieri di minoranza hanno chiesto al sindaco Antonio Capone una conferenza dei capigruppo sulla gestione dei circa 44mila euro destinati alla popolazione maiorese. “Chiediamo al Sindaco di predisporre il prima possibile una Conferenza dei Capigruppo al fine di supportare l’Amministrazione Comunale chiamata in questo momento difficile a rispondere alle esigenze dei tanti cittadini”, si legge nell’invito via Facebook fatto dalla consigliera Lucia Mammato.

Questa mattina a Scala, il gruppo consiliare Progetto Scala si è detto disponibile ad un confronto con l’amministrazione, chiedendo la convocazione urgente di un tavolo tecnico “per poter essere di supporto e di aiuto all’individuazione delle misure più idonee per garantire sostegno a tutti i nostri cittadini che ne hanno bisogno”, si legge nel post, che accompagna la nota firmata dai consiglieri Antonio Ferrigno, Massimiliano Bottone e Gerardo Apicella. Nella nota indirizzata al sindaco Luigi Mansi, Progetto Scala sollecita l’amministrazione a sostenere le persone bisognose e i lavoratori stagionali, rilevando che “l’obiettivo di tale tavolo tecnico potrebbe essere l’occasione buona, e quanto mai necessaria, per un confronto sulle misure finora adottate, ma soprattutto, su quelle da adottarsi per cercare di attutire le conseguenze negative che inevitabilmente discenderanno da questa emergenza.”