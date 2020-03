Coronavirus, famiglie in difficoltà: ecco quanto stanziato dal Governo in Penisola Sorrentina e Costiera Amalfitana

Manca solo l’ufficialità, ma sono pronti gli aiuti alle famiglie bisognose in questa emergenza dettata dal Coronavirus. Come sappiamo, in questo momento è forte rischio la tenuta sociale del Paese, in quanto diverse famiglie non riescono a tirare avanti.

“Nuclei familiari che non riescono più a fare la spesa. È a loro, prima di tutto, che sono indirizzate le misure contro l’emergenza alimentare previste dal nuovo decreto Conte, firmato e annunciato ieri dal premier in una conferenza stampa”, ha dichiarato l’ANCI Campania che ha pubblicato le cifre destinate ai vari Comuni campani. La Protezione Civile ha già ripartito i 400 milioni.

Noi abbiamo prelevato i dati forniti dall’Anci per quanto riguarda la Costiera Amalfitana e la Penisola Sorrentina.

L’ultimo dato nella tabella è la cifra spettante al Comune (la prima è calcolata sulla base dei residenti, la seconda sulla base dello scostamento tra il reddito dei residenti e quello nazionale).

Cifre stanziate per la Costiera Amalfitana:

Cifre stanziate per la Penisola Sorrentina: