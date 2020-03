Coronavirus. Emergenza aerea: tanti i voli cancellati e modificati

L’emergenza coronavirus del nord Italia continua e ha spinto molte compagnie aeree a cancellare e modificare molti voli internazionali.

Prima tra tutti il gruppo Lufthansa che ha tagliato molti voli per l’Italia addirittura fino ad aprile.

Come riporta il Corriere della Sera, il colosso tedesco dei cieli — che comprende anche Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings — conferma in una nota che ridurrà le frequenze su diverse città italiane «per adattare la sua offerta al cambio della domanda». Gli aeroporti coinvolti — per quanto riguarda i voli operati dal vettore Lufthansa — sono quelli di Milano, Venezia, Roma, Torino, Verona, Bologna, Ancona e Pisa.

A rivedere i suoi piani sull’Italia è anche Swiss che — sostiene il gruppo — «probabilmente ridurrà le frequenze da/per Firenze, Milano, Roma e Venezia fino alla fine di aprile». In parallelo Austrian Airlines — prosegue la nota — taglierà i voli del 40% tra marzo e aprile, comprese le tratte tra Vienna e Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Meno tagli e più brevi per Eurowings, la divisione low cost, che fino all’8 marzo riduce i voli su Venezia, Bologna e Milano. Mentre Brussels Airlines lima la sua presenza del 30% fino al 14 marzo su Milano, Roma, Venezia e Bologna.

L’emergenza coronavirus continua a spaventare. I passeggeri disdicono le prenotazioni (fino al 90%), non si presentano all’imbarco, perdendo addirittura la possibilità del rimborso (ci sono stati picchi del 65% tra lunedì e martedì), gli aerei volano sempre più vuoti e le compagnie decidono di ridurre le frequenze o addirittura cancellare centinaia di voli verso il Settentrione, soprattutto, ma ricadute ci sono anche negli altri aeroporti del Centro e del Sud. A stilare un primo bilancio, anche se provvisorio, è la Iata, l’associazione internazionale delle compagnie aeree. A causa del coronavirus — scrive in una nota — «un vettore ha subìto una riduzione del 26% in tutte le richieste rispetto all’anno scorso» e un altro «vettore “primario” riporta le prenotazioni per l’Italia in calo del 108% con il crollo delle prenotazioni a zero e l’aumento dei rimborsi».

La compagnia irlandese

Il bilancio delle compagnie che annullano le operazioni in Italia si allunga. E anche se il periodo va dalle due settimane a un mese, secondo gli esperti l’intero mese di marzo registrerà un pesante segno meno per gli aeroporti del nostro Paese perché le cancellazioni andranno avanti almeno fino agli inizi di aprile. La low cost Ryanair per ora sembra l’unica a resistere anche se — come testimoniano diversi passeggeri — in alcune tratte da e per l’Italia i suoi Boeing 737 sono partiti anche con un tasso di riempimento del 30% (la media del vettore è del 95-96%). «I nostri voli stanno operano regolarmente — confermano in una nota — con l’eccezione dei voli tra Italia e Giordania e tra Italia e Israele» dovuto di fatto alla chiusura dei due Paesi agli italiani e non che arrivano dalla penisola. Ma fonti interne spiegano al Corriere che è probabile che anche la prima compagnia in Italia decida di intervenire in modo significativo nelle prossime ore.

La low cost britannica Chi si è già mossa è la rivale easyJet che cancellerà almeno 500 voli nel mercato italiano nella seconda metà di marzo: vuol dire che verrà annullato un collegamento su dieci.«Abbiamo registrato un significativo calo della domanda e dei fattori di riempimento da/per le nostre basi del Nord Italia — confermano in una nota —. Inoltre, stiamo assistendo a un indebolimento della domanda anche negli altri mercati europei in cui operiamo. Di conseguenza saremo costretti a cancellare alcune frequenze, in particolare su rotte da e per l’Italia, pur continuando a monitorare la situazione e adattando il nostro programma di voli alla domanda».

Il vettore tricolore L’emergenza coronavirus costringe anche Alitalia a intervenire pesantemente sulle rotte. Gli aerei negli ultimi giorni stanno volando regolarmente, ma con tassi di riempimento davvero bassi. Per questo il commissario del vettore tricolore, Giuseppe Leogrande, ha chiesto di allargare la cassintegrazione a 3.960 dipendenti — un terzo del totale — per far fronte al calo drastico dei ricavi, anche se il numero finale sarà oggetto di trattativa con i sindacati e il governo. In parallelo il direttore generale Giancarlo Zeni e il capo delle strategie Marco Comani in settimana hanno rivisto il network. Alitalia ha «proceduto a cancellare i collegamenti con un grande numero di posti non occupati per l’effetto che il coronavirus ha determinato nei comportamenti di viaggio dei volatori», spiega il vettore in una nota. Gli interventi di riduzione della capacità riguardano 38 rotte nazionali e internazionali e «sono riconducibili alla minore domanda, dovuta anche all’accresciuto numero di restrizioni ai voli e ai passeggeri provenienti dall’Italia». Da un’analisi del Corriere emerge che si tratta di circa cento voli tagliati ogni giorno per tutto marzo.

Da Londra all’Est Europa Tagli significativi anche per la low cost ungherese Wizz Air che ha annunciato la cancellazione di almeno 547 voli dall’11 marzo al 2 aprile, passando così da 851 a 304. Il calo principale — stando all’analisi del Corriere sulle modifiche — si nota nella settimana 25 marzo-2 aprile, con una riduzione del 66,2%. Intanto British Airways ha deciso di cancellare ulteriori voli verso il Settentrione e di prolungare le misure eccezionali (che prima erano fino all’11 marzo) almeno fino al 28 marzo. Oltre alle tratte con Milano saranno interrotti 56 collegamenti con altre destinazioni tra le quali Bologna, Venezia e Torino. Il gruppo Air France-Klm sta decidendo come intervenire sul mercato italiano. Qualche volo è stato cancellato, ma si attende a breve una comunicazione ufficiale sulle misure. La russa Aeroflot invece sposta le operazioni dei voli da e per l’Italia al Terminal F dello scalo di Mosca Sheremetyevo che da settimane è stato designato come quello dei voli da/per la Cina, quindi zone con l’allarme coronavirus.

Da Medio Oriente e Asia Turkish Airlines ha interrotto le operazioni sull’Italia senza comunicare una scadenza. Le restrizioni del governo israeliano e il calo della domanda spingono El Al, vettore d’Israele, a cancellare i voli per l’Itaia almeno fino al 14 marzo. Si tratta delle rotte per Milano Malpensa (11 collegamenti settimanali), Roma Fiumicino (12 settimanali), per Napoli (2 settimanali) e Venezia (2 settimanali). Ridimensionamento importante anche per le operazioni anche per le sudcoreane Asiana e Korean Air da Seul: la prima cancella i voli per Venezia dal 4 al 28 marzo, mentre riduce da 7 a 4 collegamenti la settimana per Roma. La seconda prima riduce i voli per Malpensa (tre settimanali, fino al 6 marzo), poi cancella del tutto dal 7 al 28 marzo.

Le compagnie nordamericane Tra i vettori nordamericani nel fine settimana è arrivato lo stop su Milano Malpensa di American Airlines (fino al 24 aprile) e di Delta Air Lines (fino al 30 aprile). Stop fino al 15 marzo (solo su Milano Malpensa) per United Airlines da quanto si evince da un controllo sui siti ufficiali di prenotazione. Contattata dal Corriere per una conferma la compagnia — che opera sullo scalo Newark, vicino New York — non ha ancora risposto al momento della pubblicazione di questo articolo. Anche Air Canada consente ai viaggiatori di modificare le loro prenotazioni con destinazione il Nord Italia.