Coronavirus e disagio psichico. Esclusiva intervista al Psicologo della strada Stefano Pieri. Pieri noto anche per i suoi interventi in televisione , sui canali RAI, è invitato in tutta Italia a conferenze. E’ arrivato in Penisola Sorrentina per un progetto all’alberghiero di Vico Equense . Con Pieri Positanonews ha voluto fare un’intervista non convenzionale, in Piazza Cota a Piano di Sorrento, al tavolo di un bar , di fronte a un caffè e una zeppola.. Quattro chiacchiere in serenità, che è quella che vorremmo dare

“Proprio in questi momenti di disagio psichico dobbiamo cercare capire che abbiamo delle potenzialità emotive. Valorizziamo le relazioni affettive, esprimiamo la nostra creatività che possa regalarci un nuovo modo di essere.. Nei momenti di crisi , come diceva Einstein, è il momento di crescere. Non vi preoccupate, non state a guardare i numeretti.. non pensiamo che sia fondamentale la nostra dimensione fisica.. E’ più importante il nostro mondo emotivo, cogliete l’attimo, gustatevi le cose della vita, come questo dolce..”