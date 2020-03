Coronavirus diminuiscono i contagiati e aumentano i guariti

Diminuiscono i contagi, cresce il numero dei guariti. Sono infatti 342 le persone contagiate oggi rispetto alle 566 di ieri, altre 66 nelle stesse ore sono guarite, portando il totale a 149. I morto dall’iniizio dell epidemia sono 52.

“Il dato confortante è che questo incremento di persone contagiate da Coronavirus rispetto a ieri sera è per il 50% di persone asintomatiche o comunque in isolamento domiciliare, il 40% di ricoverati con sintomi e il 10% di ricoverati in terapia intensiva”: Così il commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla Protezione Civile