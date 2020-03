Coronavirus crescono le guarigioni . Il dato certo è questo oggi il Mattino di Napoli riporta che Cresce il tasso di mortalità del Coronavirus nel nostro Paese: secondo i calcoli della Protezione civile, il Covid-19 è letale nel 3,47% dei casi sin qui accertati Martedì il tasso di mortalità era al 3,15% ( ma , come abbiamo visto dalla cronaca, molti casi sono di persone con complicazioni già presenti o anziani, per cui si potrebbero ipotizzare altre concause o cause dei decessi) . Aumenta in modo marcato anche il numero delle guarigioni: stando all’ultimo report ufficiale si è arrivati a quota 276. Solo ieri sono stati dimessi 116 pazienti. L’incremento è del 72,5%, il maggiore registrato negli ultimi giorni. Per dire, è tornata a casa anche la moglie del paziente 1, il 38enne di Codogno. La donna, all’ottavo mese di gravidanza, ora dovrà terminare la quarantena, ma sta bene.

L’ultimo bollettino, diffuso ieri sera, dice che in totale i positivi al Coronavirus in Italia sono saliti a 3.089. Martedì i contagiati erano 2.502. Lunedì erano 2.041. Questi numeri fanno capire che la crescita dei casi accertati mantiene un trend costante, all’incirca 500 al giorno, con un aumento nelle ultime 24 ore. In tutto sono stati realizzati quasi 30mila tamponi (29.837).

Oltre la metà dei contagiati è in Lombardia, che è arrivata a quota 1.497 casi accertati (più i 250 guariti e i 73 morti), seguita dall’Emilia Romagna con 516 pazienti ancora positivi (19% del totale) e dal Veneto con 345 (12%). Ormai tutte le regioni lungo lo Stivale sono alle prese con il virus, fatta eccezione per la Val d’Aosta ancora a quota zero. Nel Lazio si è arrivati a 30 casi, i primi 3 sono guariti allo Spallanzani. Ne restano 15 ricoverati, altri 3 in terapia intensiva, mentre 9 sono a casa in isolamento. In tutto il Paese, sono 1.346 i pazienti ricoverati negli ospedali, altre 1.065 persone si trovano invece in isolamento domiciliare.

DUE VIRUS DIVERSI

Come ha sottolineato ieri l’Organizzazione mondiale della sanità, si tratta di «una malattia più grave dell’influenza stagionale». Per quella, «molte persone hanno sviluppato immunità». Per il Covid-19 invece siamo in presenza di «un nuovo virus a cui nessuno è immune» e «al momento non esiste un vaccino o un trattamento specifico». Serviranno svariati mesi. Probabilmente non si tratta nemmeno di un unico virus: uno studio realizzato in Cina e pubblicato ieri sulla National Science Review parla di due tipi di SarsCoV2, uno più aggressivo (probabilmente l’originale), l’altro meno, ma più contagioso dalla fine di gennaio in poi. Da quanto è presente in Italia? Da «diverse settimane», prima che ci fosse la diagnosi del paziente uno di Codogno. Questo dicono le 3 sequenze genetiche del virus in circolazione in Lombardia, ottenute dal gruppo dell’università Statale di Milano e dell’ospedale Sacco.

In tutto il mondo, il Covid-19 finora ha provocato 95mila contagi e oltre 3.200 morti. La maggior parte resta concentrata in Cina, ma l’epidemia ormai ha toccato 81 tra Paesi e territori. Soprattutto, il dato sulla mortalità non autorizza ad abbassare la guardia. Secondo l’Oms, a livello globale è del 3,4%. Anche le banconote «possono catturare ogni tipo di virus», hanno avveritto ieri gli esperti dell’organizzazione della sanità. La Germania ha iniziato ad evocare la «pandemia globale». Sempre più casi si registrano fuori dalla Cina: nelle ultime 24 ore, la proporzione è di 120 nuovi casi nel colosso asiatico e di oltre 2mila sparsi in altri 35 paesi. Secondo un pool di infettivologi intervistato dalla rivista Nature, saremmo «solo all’inizio di una nuova malattia che può continuare a diffondersi per molti altri mesi ancora».

LA «ZONA ROSSA»

Nel nostro Paese ora si sta discutendo se allargare la zona rossa. Il nuovo blocco riguarderebbe una parte della Bergamasca, particolarmente colpita dai contagi del coronavirus, dove abitano 25mila persone, tra Alzano Lombardo e Nembro. «Ci sarà una valutazione sui provvedimenti da parte del governo», ha spiegato ieri l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. Per il governatore del Veneto, Luca Zaia, «noi ci consideriamo già tutta una zona rossa». Per ora nelle aree dei focolai sono state distribuite 25mila mascherine. La caccia alle protezioni è partita ma, come abbiamo raccontato ieri, sembra insufficiente: «Sui mercati anche internazionali le mascherine hanno raggiunto prezzi stratosferici – avvertono sempre dalla Regione Lombardia – i nostri tecnici le stanno cercando e ne abbiamo ordinati 6 milioni».

Lorenzo De Cicco