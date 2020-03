Coronavirus Covid-19, Diocesi di Teggiano-Policastro dona mascherine a ospedali e cittadini - Cav. N. H. don Attilio De Lisa

La Diocesi di Teggiano-Policastro, attraverso la Caritas Diocesana con il direttore don Martino De Pasquale, risponde all’appello dell’emergenza sanitaria di questi giorni, fornendo mascherine protettive ai presidi ospedalieri “Luigi Curto” di Polla (SA), diretto dal dott. Luigi Mandia e “Maria SS. Addolorata” di Eboli (SA), diretto dal dott. Mario Minervini, nonché ai numerosi cittadini che ne hanno bisogno.

Con l’aiuto di alcune imprese sartoriali del territorio e il supporto della Protezione Civile Vallo di Diano, il dispositivo di sicurezza sarà confezionato con tutti i criteri e le condizioni previste dalla legge.

L’emergenza che stiamo vivendo impone l’accantonamento di ogni motivo di frammentazione per generare invece una risposta sinergica, in aiuto al territorio.

L’emergenza Covid-19 non scoraggia la solidarietà. La Caritas Diocesana continua regolarmente il suo operato, nel rispetto delle direttive nazionali e con le dovute precauzioni sanitarie, continuando a garantire quotidianamente la sua assistenza.

Restano dunque aperti i centri di ascolto, con la prudenza necessaria e senza esporsi ed esporre gli altri a rischi. Anche il “pacco alimentare” continuerà ad esistere, ma per esso è stato pensato un sistema di consegna a domicilio, che avverrà nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie obbligatorie. La mensa dei poveri di Sapri si riorganizza alla luce dell’emergenza Coronavirus: è stato introdotto il pasto d’asporto per coloro i quali hanno la possibilità di consumarlo presso il proprio domicilio. Chi, invece, fosse per necessità costretto a consumare il pasto presso la mensa, verrà opportunamente tutelato. Agli ospiti sono garantite tutte le disposizioni igienico-sanitarie previste.

La Caritas diocesana di Teggiano-Policastro continua con audacia a proporre con entusiasmo e piena convinzione il servizio e la cautela ai soggetti più deboli e vulnerabili, attraverso il generoso gesto di vicinanza di chi vive il volontariato e l’oblatività come autentico atto di fede.

