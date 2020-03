Coronavirus in Costa d’Amalfi e Sorrento. Il punto della situazione con Positanonews: di nuovo oggi alle 20

Positanonews ha deciso di portare avanti questa nuova rubrica di aggiornamento riguardo l’emergenza coronavirus in Costa d’Amalfi e Sorrento. Nella divina Costiera, ricordiamo, ad oggi non vi è alcun contagiato ad eccezione di Vietri che è contigua a Cava de Tirreni. In penisola sorrentina, invece, da Sorrento a Vico Equense il bilancio è di 12 positivi al virus, con più di 600 isolati in quarantena.

Stasera nuovo appuntamento alle ore 20:00 con il direttore di Positanonews, Michele Cinque, per un nuovo dibattito sulle novità legate al coronavirus nel nostro territorio.