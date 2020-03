Coronavirus, Costa d’Amalfi. Connectivia non si ferma

CONNECTIVIA, CON I PROPRI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ E VIRTUALIZZAZIONE, HA RAGGIUNTO IL 96% DI ATTIVITÀ IN SMART WORKING

Connectivia comunica che, con riferimento alle misure contenute nel DPCM dell’8 marzo 2020 e seguenti sull’emergenza sanitaria COVID-19, l’azienda è operativa e ha attuato quanto necessario per assicurare la piena disponibilità di tutti i servizi, inclusi gli interventi di manutenzione, nel rispetto delle ordinanze e delle normative emanate dalle autorità pubbliche.

Per CONNECTIVIA le persone sono la risorsa principale e la tutela della loro salute rappresenta la nostra massima priorità insieme alla continuità dei servizi offerti ai nostri Partner e Clienti. Nessuna chiamata persa, nessuna richiesta non gestita: lo Smart Working è stato applicato al 95% del personale interno.

CONNECTIVIA è pronta a condividere questo modello di lavoro e ad affiancare le amministrazioni locali che desiderino tutte le tecnologie necessarie per lavorare in Smart Working, come tutte le soluzioni in Cloud (server virtuali, backup per la protezione dei dati e centralini IPPBX).

Con solidarietà, rispetto per il prossimo e facendo ciascuno di noi la propria parte torneremo insieme alla normalità. Trasformiamo insieme questo momento di emergenza in un’opportunità di crescita per imparare a lavorare in modo diverso.

La piattaforma MEET per realizzare sale riunioni virtuali con condivisione video audio e schermo dei PC, è stata configurata e attivata in tempi record.

Le amministrazioni locali ne potranno richiedere disponibilità gratuita in qualunque momento a support@connectivia.it

L’AD di Connectivia Maria Langella “In questi momenti così difficili per l’Italia e per i nostri bellissimi territori, ognuno deve fare la sua parte ed è per questo motivo che Connectivia metterà a disposizione il proprio know how, le proprie innovazioni, le proprie reti e le piattaforme in CLOUD a favore delle amministrazioni locali. Aiuteremo a seguire al meglio le regole, facendo incontrare in sale riunioni virtuali coloro che dovranno gestire questa difficile fase.”

#CONNECTIVIAnonsiferma ##SmartWorking #andràtuttobene #seguiamoleregole #ConnectiviaMEET