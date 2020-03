Coronavirus, cosa si può fare e cosa no in Lombardia e nelle 14 province della zona arancione

Per arginare il contagio da Coronavirus il premier Giuseppe Conte ed il ministro della Salute Roberto Speranza hanno firmato un decreto che riguarda la Regione Lombardia e 14 province e che entra in vigore da oggi, domenica 8 marzo, fino al 3 aprile, salvo proroghe. Viene circoscritta una “zona arancione” all’interno della quale non c’è un assoluto divieto di entrata ed uscita ma specifiche disposizioni sulla mobilità. La zona arancione è costituita da Lombardia e 14 province: Modena, Parma, Piacenza, Reggio dell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia.

In questa zona la mobilità è ridotta e gli spostamenti in entrata ed uscita vanno evitati e sono consentiti solo in presenza di esigenze lavorative motivate, oppure in casi di necessità (come procurarsi generi di prima necessità) o in caso di motivi di salute che richiedono degli spostamenti. Chi è dovuto andare fuori casa per situazioni di necessità, può far rientro al proprio domicilio o alla propria residenza.

Chi presenta un’affezione respiratoria o una temperatura corporea superiore ai 37,5°C non deve uscire di casa e deve evitare di entrare in contatto con altre persone. Basta rivolgersi al proprio medico di base per avere le giuste indicazioni terapeutiche.

Chi ha contratto il coronavirus oppure è in quarantena non deve assolutamente allontanarsi da casa. Chi fugge dalla quarantena è passibile di una sanzione che può arrivare a tre mesi di carcere o ad una multa pari a 206 euro, in base a quanto disposto dall’art. 650 C.P.

Sono sospesi eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, sia in luoghi pubblici che privati. Eventi, competizioni o sedute di allenamento di atleti professionisti, atleti che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali sono consentiti in impianti sportivi a porte chiuse o all’aperto senza la presenza del pubblico. In questi casi le associazioni e le società sportive – tramite i propri medici – sono tenute a effettuare controlli per contenere il coronavirus tra atleti, tecnici, dirigenti e accompagnatori.

Ci si può recare al lavoro in caso di esigenze comprovate ma il datore di lavoro può concedere lo smart working o promuovere la fruizione di congedi e ferie. Per i frontalieri che lavorano in Svizzera è consentito andare a lavoro e tornare in assenza di possibilità di telelavoro o smart working. Sono sospesi i congedi ordinari di medici ed infermieri indispensabili per gestire le attività richieste dalle unità di crisi regionali.

In questo periodo i datori di lavoro pubblici e privati devono promuovere la fruizione a parte dei lavoratori dipendenti di periodi di congedo e di ferie.

E’ possibile svolgere riunioni in collegamento da remoto, in particolare nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, nei servizi di pubblica utilità, nei coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza coronavirus. Negli altri casi va comunque garantita la distanza di un metro di sicurezza interpersonale, evitando assembramenti.

Nella zona arancione sono chiusi anche musei, istituti e luoghi di cultura. Chiusi anche gli impianti di tutti i comprensori sciistici. Sospese tutte le manifestazioni di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso, fieristico. Chiusi cinema, teatro, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse, sale bingo, discoteche e locali assimilati, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi, palestre, centri sportivi, piscine, centri benessere e termali (fatta eccezione per le erogazioni di prestazioni che rientrano nei livelli essenziali di assistenza). Vietata la partecipazione a grandi eventi.

Fino al 3 aprile chiusi asili, scuole, università , istituti di alta formazione artistica, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie, università per anziani, corsi professionali, attività formative di enti pubblici e di privati. Le lezioni, ove possibile, possono essere seguite a distanza. Possono, invece, proseguire i corsi per i medici in formazione specialistica, di medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

I luoghi di culto sono aperti ma vanno adottate le misure necessarie ad evitare assembramenti, garantendo la distanza di almeno un metro fra le persone. Tutte le cerimonie civili e religiose sono sospese. Nella zona arancione non è possibile sposarsi né in chiesa né in municipio e non è possibile celebrare funerali.

Sono sospesi i concorsi pubblici e privati, fatta eccezione per i casi in cui la valutazione viene effettuata in base al curriculum o in modalità telematica. Esclusi dalla sospensione i concorsi del personale sanitario, compresi gli esami di Stato e di abilitazione alla professione di medico e quelli per il personale della Protezione civile, che devono svolgersi con modalità a distanza o garantendo la distanza di sicurezza di un metro.

Sospesi anche gli esami di idoneità per la patente. Per chi non ha potuto sostenere l’esame viene prorogata la validità del foglio rosa.

Nella zona arancione i bar ed i ristoranti possono restare aperti dalle 6.00 alle 18.00, ma va sempre garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro. In caso di violazione delle indicazioni è prevista la sospensione dell’attività.

Le altre attività commerciali possono restare aperte, a condizione che il gestore preveda accessi contingentati o idonei ad evitare assembramenti di persone e in grado di garantire la distanza di almeno un metro fra le persone. Prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione delle regole.

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita e gli esercizi commerciali presenti nei centri commerciali e nei mercati rionali. Nei giorni feriali il gestore deve garantire il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione delle regole. Le strutture che non consentono di rispettare la distanza di un metro fra le persone devono restare chiuse.

Farmacie, parafarmacie e negozi di generi alimentari restano aperti ma il gestore è tenuto a garantire la distanza di un metro fra le persone. Prevista la sospensione dell’attività in caso di violazione delle regole.